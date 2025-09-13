KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları PDF 2025: KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025 KPSS A Grubu) Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te, 2. oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayacak. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM ile 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları’nın 1. ve 2. oturumları, 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 10.15’te başlayacak olup adaylar Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden 120 soruya yanıt verecek. İkinci oturum saat 14.45’te başlayacak olup adaylara Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden 120 soru sorulacak. Sınavın tamamlanmasının ardından ise tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyenlar KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmalarına başlayacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…
2025 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te,
2. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.45’te,
3. Oturum 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğle oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALAN BİLGİSİ 1., 2. VE 3. OTURUM SINAV SÜRELERİ NE KADAR?
1. oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden 40’ar soru sorulacak ve 50’şer dakika cevaplama süresi verilecek.
2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden 40’ar soru yöneltilecek ve 50’şer dakika süre tanınacak.
3. oturumda İşletme, Muhasebe derslerinden 40’ar soru sorulacak ve 50 dakika süre verilecek. İstatistik dersinde de 40 soru sorulacak olup cevaplama süresi ise 60 dakika olacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.
Buna göre, KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 15 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.