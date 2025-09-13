2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları’nın 1. ve 2. oturumları, 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 10.15’te başlayacak olup adaylar Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden 120 soruya yanıt verecek. İkinci oturum saat 14.45’te başlayacak olup adaylara Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden 120 soru sorulacak. Sınavın tamamlanmasının ardından ise tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyenlar KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmalarına başlayacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…