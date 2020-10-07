ÖSYM tarafından yayınlanan ve pandemi nedeniyle önceki senelere göre farklılık içeren tarihlere göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS DHBT başvuruları 6 Kasım’da başlayacak ve 16 Kasım’a kadar devam edecek.

DHBT KAÇ DAKİKA?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

KPSS DHBT SINAVI 2020 NE ZAMAN?

KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.