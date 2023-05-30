KPSS geç başvurularında geri sayım sürüyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. KPSS başvurularının sona ermesinin ardından gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, "KPSS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2023 KPSS geç başvuru ekranı...