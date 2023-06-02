KPSS geç başvurularında geri sayım sürüyor. 16 Mayıs tarihinde başlayan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 29 Mayıs tarihinde son bulmuştu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar gözünü KPSS geç başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, "KPSS geç başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 KPSS geç başvuru ekranı...