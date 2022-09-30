İptal edilen KPSS genel kültür Genel Yetenek sınavı ve ertelenen KPSS Alan Bilgisi sınavları sona erdi. Bu hafta sonu ise KPSS ÖABT sınavı ile tüm oturumlar tamamlanmış olacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS sonuç tarihi...