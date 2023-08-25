KPSS lisans taban puanları 2023: KPSS taban puanları açıklandı mı? KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girebilirim?

KPSS lisans taban puanları 2023: KPSS taban puanları açıklandı mı? KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girebilirim?

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Adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KPSS sonuçları ile "KPSS lisans 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilebilir?" sorusu gündeme geldi. Peki, KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı? İşte 2023 KPSS lisans taban ve tavan puanları konuyla ilgili güncel bilgiler...