KPSS SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?



KPSS Genel Kültür oturumunda ter dökecek adaylar saat 10.00’a kadar, KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.30'a kadar binalara giriş yapmak zorundalar.



Söz konusu saatten sonra sınav adaylar binalarına alınmayacak.