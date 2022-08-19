2022 KPSS Lisans Sınavı ne zaman? Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Soruşturma sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen KPSS sınavlarının yeni tarihleri merak ediliyor. İşte iptal edilen KPSS sınavları yeni tarihleri hakkında merak edilenler...