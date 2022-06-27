KPSS sınavı ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, "Ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?" İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...