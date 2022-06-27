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KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri!

Memur olma hayali kuran binlerce kişi için KPSS heyecanı devam ediyor. Mayıs ayında alınan lisans başvuruları sonrasında gözler KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte ÖSYM takvimi ile KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...

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  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    KPSS sınavı ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, "Ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?" İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS Ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

    2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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