KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılamadı. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ÖABT sınav sorularının 2 Ekim'de akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

2022 KPSS ÖABT sınavı için adaylar 2 Ekim'de sınava katılacak ve akabinde KPSS soru ve cevap anahtarının belli bir kısmı ÖSYM'nin AİS ekranından yayımlanacak. Ek olarak sınav takvimine göre KPSS'nin lisans oturumlarının tümünün sonuçları 21 Ekim tarihinde ilan edilecek.