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KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

KPSS ÖABT sınavının ilk oturumu bu sabah tammalandı. İkinci oturumun da tamamlanmasıyla binlerce öğretmen adayları KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İki oturum halinde yapılacak KPSS ÖABT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise şimdiden merak konusu olurken söz konusu sınavın sona ermesiyle birlikte ÖSYM KPSS ÖABT cevap anahtarını erişime açacak. Sınav sonuçları ise takvime göre ekim ayında belli olacak. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

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  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    KPSS ÖABT sınavı bugün iki farklı oturum halinde gerçekleşecek. İlk oturumu 10.15'te başlayan KPSS ÖABT sınavı için ikinci oturumunun da tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınavdan çıkan adaylar için sonuç tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise adayların gündeminde. KPSS oturumlarının tamamlanmasının akabinde son olarak öğrentemen adaylarının gireceği KPSS ÖABT sınavları da bugün gerçekleşmiş olacak. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!
  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılamadı. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ÖABT sınav sorularının 2 Ekim'de akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

    2022 KPSS ÖABT sınavı için adaylar 2 Ekim'de sınava katılacak ve akabinde KPSS soru ve cevap anahtarının belli bir kısmı ÖSYM'nin AİS ekranından yayımlanacak. Ek olarak sınav takvimine göre KPSS'nin lisans oturumlarının tümünün sonuçları 21 Ekim tarihinde ilan edilecek.
  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    ÖSYM KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    DEĞERLENDİRME

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç tarihi!

    Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

    Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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