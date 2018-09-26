KPSS Önlisans geç başvuru işlemleri alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriken KPSS Önlisans sınavına başvuru süresi i.içinde başvurusunu yapamayan adaylar, geç başvuru gününde yani bugün sınava başvurularını yapabilecekeler. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücretinin gün içeriisinde yatırılması gerekiyor. Peki, KPSS Önlisans geç başvuru nasıl yapılır? KPS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik umaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemini tamamlayacak. Başvuruyu tamamlayan adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacak.

Peki, başvuru ücreti ne kadar? İşte cevabı;

KPSS Önlisans başvuru ücreti 90,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacak.

Sınavın sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS TARİHLERİ

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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