KPSS önlisans polislik puanı kaç, kaç puanla alım yapılıyor? 2024 KPSS ön lisans polis alımları ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.

KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.