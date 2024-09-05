KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi: ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınav 15 Eylül'de yapılacak. KPSS sınavlarında sıra ortaöğretime geldi. 18-30 Temmuz arasında ilk başvurular, 6-12 Ağustos atasında ise geç başvurular alındı. Peki ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM, 2024 yılı takvimini paylaşmasıyla sınava dair merak edilenler gün yüzüne çıktı. İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.