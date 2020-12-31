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HaberlerGündemKPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 AÇIKLANDI! KPSS Ortaöğretim tercihleri nereden, nasıl yapılır?
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KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2020/2 AÇIKLANDI! KPSS Ortaöğretim tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2020/2 yayınlandı! Kamu personeli adayları heyecanla KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunu araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihi nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu...

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 AÇIKLANDI! KPSS Ortaöğretim tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre tercihler bugün başlıyor. Gün içerisinde kamu personeli adayları, "KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ÖSYM AİS üzerinden yapılabilmesi için tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Bilindiği üzere branş dağılımı açıklanmıştı. Yayınlanan takvime göre ise tercihler bugün başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZU 2020/2 AÇIKLANDI!

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlandığı ÖSYM'nin duyuru sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer almaktadır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapabilmektedir. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

55,60,65 KPSS Ortaöğretim puanı ile atama yapılabilir mi?

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