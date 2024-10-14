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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu bekleniyor. Memur olmak isteyen lise mezunu adaylar ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih takvimi ve KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:03
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        KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 araştırmaları sıklaştı. Lise mezunu binlerce aday "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar da merak konusu oldu. İşte, detaylar…

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.

        KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

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        ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

        Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

        KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

        KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

        Üniversiteler

        Enstitüler

        Bakanlıklar

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Karayolları Genel Müdürlüğü

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

        Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

        Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

        Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

        Türk Dil Kurumu Başkanlığı

        T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

        Gelir İdaresi Başkanlığı

        Sayıştay Başkanlığı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü

        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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