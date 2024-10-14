KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 araştırmaları sıklaştı. Lise mezunu binlerce aday "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar da merak konusu oldu. İşte, detaylar…