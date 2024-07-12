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        Haberler Bilgi Gündem KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

        KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        KPSS için geri sayım bitmek üzere. Kamu Personeli Seçme Sınavı için öğrenciler gün sayarken sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, KPSS giriş belgeleri açıklandı mı, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:15
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        Binlerce adayın heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı bu haftasonu gerçekleşecek. Adaylar sınava günler kala KPSS giriş belgelerine erişebilmek için araştırma yapıyor. Peki, KPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar!

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        KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM'den konuya ilişkin şu açıklama geldi:

        20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        3

        KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

        2024 KPSS giriş belgesi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilir.

        KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleşecek.

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

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        KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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        KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        Konu hakkında ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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