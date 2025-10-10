KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 KPSS A Grubu sonuçları sorgulama ekranı
KPSS sonuçları açıklandı. İlk olarak 7 Eylül'de Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, 13-14 Eylül tarihlerinde ise Alan Bilgisi oturumlarına girmişti. ÖSYM takviminde belirtilen günün gelmesiyle beraber KPSS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile KPSS Lisans sınav sonucu öğrenme ekranı (sonuc.osym.gov.tr)
2025 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 Lisans KPSS sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’
2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 KPSS LİSANS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, 2025 KPSS Lisans cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu:
''7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarıadaylarının, cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.''