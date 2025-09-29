KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS Lisans sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir?
KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 14 Eylül'de Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans sınavları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS Lisans sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir?
ÖSYM tarafından KPSS sonuçları duyurulacak. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuç tarihi bilgisi ÖSYM takvimi kapsamında yer aldı. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyenler KPSS Lisans sonuçlarına göre hareket edecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuç tarihi bilgisi ÖSYM takvimi kapsamında yer aldı.
Buna göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninn https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların 22 adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
KPSS A Grubu sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Değerlendirmeler sonucunda KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ise söz konusu puan türlerinden tercih ettiklerini kullanacak.