        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

        Kamu kuruluşunda çalışmak isteyenler KPSS sonuçları araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından sınav sonuçları duyurulacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 25.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:59
        KPSS sonuçları açıklanma tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki KPSS ne zaman açıklanacak?

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

        KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS PUAN TÜRLERİ

        KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek yüzde 50,

        Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

