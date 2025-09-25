KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.