01-13 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS Lisans sınavı için beklenen güne kısa bir süre kaldı. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olarak iki oturumdan oluşan KPSS Lisans sınavı 81 il ve merkezinde gerçekleşecek. 18 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sınavın ardından KPSS soru yorumları gelmeye başlayacak. İşte KPSS lisans sınav yorumları ile sorular hakkında merak edilenler...