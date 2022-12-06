Kral Charles'a bir yumurtalı saldırı daha

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İngiltere Kralı Charles'a doğru yumurta fırlatan bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bir polis sözcüsü, bir kişinin atılan yumurta nedeniyle tutuklandığını doğruladı.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonra Eylül ayında tahta çıkan Kral Charles'a geçen ay da bir kişi yumurtaları fırlatmış ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Görsel: Associated Press