Öte yandan Kral Charles ise, aile içi anlaşmazlıkları yumuşatma çabalarını vurgulamak için taç giyme töreni için hazırlanan bir hediyelik dergide Harry ve Meghan'ın bir fotoğrafını dahil etti.

Fotoğraf olarak da Kral Charles'ın 2018'deki 70. doğum gününü kutlamak üzere çekilen ve aile bireylerinin hepsinin yer aldığı kare tercih edildi.