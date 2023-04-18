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Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni yaklaştıkça törene dair detaylar da belli oluyor. Prens Harry'nin bir arkadaşı, prensin törene katılımını onaylamasından kısa bir süre önce baba ve oğul arasında 'olumlu konuşmalar' olduğunu ancak Prens William ile görüşülmediğini söyledi.

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  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Etkinliğe onlarca dünya lideri ve sanatçının da katılması beklense de törende performans sergilemesi istenen Adele, Harry Styles, Spice Girls, Elton John gibi pek çok sanatçı ve grup daveti çeşitli bahanelerle reddetmişti. Netflix'teki belgeseli ile kraliyetteki yaşamlarını ifşa eden Kral'ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmuştu.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Kraliyet davetiye gönderdiklerini açıklamış, çiftin sözcüleri de davetin kendilerine ulaştığını belirtse de nihai karar açıklanmamıştı. Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de babası Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılacağını duyurarak, aylardır süren spekülasyonlara son vermişti.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın, çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte California'da kalacağını ve törene katılmayacağını da sözlerine eklemişti.

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    TÖRENE DAİR YENİ DETAYLAR

    Öte yandan törene dair farklı detaylar da belli olmaya başladı. Saraya yakın kaynaklara göre, Sussex Dükü Harry, taç giyme törenine katılma planlarını teyit etmeden önce Kral ile barış görüşmeleri yaptı, ancak Prens William ile konuşmadı.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Sussex'lerin bir yakını da Prens Harry'nin geçen haftaki açıklamasından kısa bir süre önce baba ve oğul arasında 'olumlu konuşmalar' olduğunu söyledi.

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Sussex'lerin bir arkadaşı, Prens Harry'nin geçen haftaki açıklamasından kısa bir süre önce baba ve oğul arasında "olumlu konuşmalar" olduğunu söyledi.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Ancak Prens Harry'nin Spare adlı anı kitabındaki itirafları nedeniyle 'derinden ihanete uğramış hissettiği' öne sürülen abisi Prens William ile böyle bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Prens Harry'nin seyahatinin uçaklı bir ziyaret olacağı ve resmi tatil boyunca başka bir kraliyet etkinliğine katılmayı planlamadığı da ifade edildi.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Öte yandan Kral Charles ise, aile içi anlaşmazlıkları yumuşatma çabalarını vurgulamak için taç giyme töreni için hazırlanan bir hediyelik dergide Harry ve Meghan'ın bir fotoğrafını dahil etti.

    Fotoğraf olarak da Kral Charles'ın 2018'deki 70. doğum gününü kutlamak üzere çekilen ve aile bireylerinin hepsinin yer aldığı kare tercih edildi.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Taç giyme törenine özel hazırlanan hediyelik ve 84 sayfalık dergide Kral'ın yaşam öykülerini anlatan ve tören de dahil olmak üzere Taç Giyme Töreni'nin bir ön izlemesi yer alıyor.

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    MEGHAN NEDEN KATILMIYOR?

    Meghan Markle'a yakın kaynaklar ise törene katılmama kararının ardında aynı dönemde oğlu Archie'nin 4. yaş gününün olmasının olduğu belirtildi. 

    Buna göre Archie'nin doğum gününde yakın çevre arasında ABD'de kutlama yapılacak, Prens Harry ile de sonrasında ayrı bir kutlama gerçekleştirilecek.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta yapılacak. 
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine dair yeni detaylar: Meghan neden katılmıyor?

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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