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Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden çekildiklerini açıklaması İngiltere gündemindeki yerini koruyor.

The Independent'ın çiftin bir arkadaşlarına dayandırdığı habere göre çift, kraliyet ailesinden dışlanmış hissettikleri ve aile içerisinde önemli roller oynayamacaklarının söylenmesi üzerine bu kararı aldı.

Noel tatili boyunca bebekleri Archie ile birlikte Kanada'da bulunan çiftin burada bu kararı aldıkları belirtildi.

BBC'nin kraliyet muhabiri Johhny Dymond'a göre ise karar kraliyet ailesinde şaşkınlığa ve üzüntüye yol açtı. Zira Harry ve Meghan çifti kararlarını kamuoyuna açıklamadan önce hiçbir kraliyet üyesine danışmadı.

Kraliçe Elizabeth'in problemin hızla çözülmesi için talimat verdiği belirtildi. The Telegraph'ın haberine göre Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki gelecek rollerinin belirlenmesi için 72 saat süre verdi.

Eşiyle birlikte Kanada'ya gidecek olan Prens Harry ülkeden ayrılmadan bu konudaki tartışmaların sonlandırılmasını isteyen Kraliçe Elizabeth'in aile içerisinde oluştuğu görülen çatlağın da bir an önce giderilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

Telegraph'ın haberinde ayrıca Kraliçe'nin 'krizi fırsata çevirmek' istediği ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın gelecekteki rolleri üzerine belirlenecek yol haritasının gelecek nesillerde yaşanacak benzer durumlar için de bir emsal oluşturmasını istediği vurgulandı.

Öte yandan Daily Mail'in yaptırdığı bir ankette, Britanya halkının yüzde 76'sı Harry ve Meghan'ın polis korumasından da vazgeçmesi gerektiğini, yüzde 73'ü ise çiftin vergi mükelleflerinin parasıyla ödenen güvenlik önlemlerinden feragat etmelerini istiyor.

MEGXIT'İN MALİYETİ NE OLACAK?

İngiltere'yi yaklaşık dört yıldır sarsan Brexit krizinin ardından, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin kraliyet ailesinden çekilmesi de İngiliz basını tarafından Megxit ismiyle anılıyor.

Çiftin yaptıkları açıklamada finansal bağımsızlık vurgusu yapmasının ardından ise en çok konuşulan konulardan biri Harry-Meghan çiftinin güvenliklerinin nasıl sağlanacağı ve bunun maliyetinin ne olacağı oldu.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın güvenlik maliyetlerinin yıllık 600 bin poundu bulduğu ancak çiftin yurtdışı ziyaretlerinde masrafların ev sahibi ülke tarafından karşılandığı ifade ediliyor. Ancak oluşan yeni durumda, zamanlarını 'İngiltere ve Kuzey Amerika' arasında geçirecekleri belirtilen çiftin koruma masraflarının devlet kaynaklarından karşılanması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Metropolitan Polisi'nin eski kraliyet koruma ünitesi şefi Dai Davies, "Uzun vadede Harry ve Meghan'ı korumak milyonlara mal olacak. Onları koruyacak polis memurlarının maaş, mesai, denizaşırı ödenekleri, konaklama ve uçuş gibi maliyetlerine bakarsak, her bir polis memuru için 100 bin pounddan fazla bir harcama yapılması gerekecek. Prens Harry'nin tehdit düzeyi oldukça yüksek. Güvenlik ayarlamaları karmaşık olacak. Tabi bu süreçte bunları düşündüklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN MEGXIT YORUMU

Öte yandan konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Fox News'e bir röportaj veren Trump, durumun üzücü olduğunu söyleyerek, "Bu konuya girmek istemiyorum ama Kraliçe'ye çok büyük bir saygım var. Bu ona yapılmamalıydı" ifadelerini kullandı.