Kredi kartı faiz oranı son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Kredi kartı faiz oranı ne kadar? Kredi kartı faiz oranı son durum! Kredi kartı faizi güncel oran ne?

Kredi kartı kullanıcısı vatandaşlar, aylık kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemedikleri durumda bankalar tarafından asgari ödeme tutarına yönlendiriliyor. Bu gibi durumlarda ise bankalar tarafından uygulanan kredi kartı gecikme faizi devreye giriyor. Peki kredi kartı faizi güncel oranı ne kadar? Kredi kartı faiz oranı nasıl belirleniyor? İşte kredi kartı faizi oranında son durum!

Kredi kartı faiz oranı son durum

Kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemeyen, ancak asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlar, bankalar tarafından asgari ödeme tutarına yönlendiriliyor. Bu gibi durumlarda ise bankalar tarafından uygulanan kredi kartı gecikme faizi devreye giriyor. Kredi kartının bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor. Gecikme faizi oranı Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir yeniden belirleniyor.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ NE DEMEK?

Kredi kartının mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için uygulanan faize "gecikme faizi" deniyor. Bankalarda, kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlara, bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranı ilgili kanunda şu ifade ile yer almaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.”

İlgili kanun maddesinde anlaşılacağı üzerine kredi kartlarına, akdi ve gecikme olmak üzere iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları 3 ayda bir yılın her çeyrek diliminde açıklanır.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİNDE GÜNCEL ORANI NE?

2019 Ağustos ayı sonuna kadar Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı alışveriş ve nakit çekim faizi aylık %2'dir. Gecikme faiz oranı ise aylık %2,40'tır. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rabobank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Rabobank çalışma saatleri 2019
MERAK EDİLENLERRabobank çalışma saatleri 2019
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2019 konut kredisi faiz oranı Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bank
MERAK EDİLENLERKonut kredisi faiz oranları ne kadar?
Emeklilik için gerekli şartlar nelerdir? Nasıl emekli olunur? Sigortalılık Süresi - Prim Ödeme Gün Sayısı
MERAK EDİLENLERİşte emekli olma şartları
Aile yardımı ne kadar temmuz 2019! Aile yardımı alma şartları neler? İşte eş ve çocuk yardım miktarları!
MERAK EDİLENLERAile yardımı ne kadar oldu temmuz 2019
Tarım sigortası ile emeklilik nedir? Emeklilik şartları 2019, Tarım sigortası primi ne kadar 2019
MERAK EDİLENLERTarım sigortası ne kadar 2019
Emeklilik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? Emeklilik borçlanması hesaplama 2019
MERAK EDİLENLEREmeklilik borçlanması hesaplama 2019
Fındık fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 2019 güncel kabuklu fındık fiyatı
MERAK EDİLENLERCumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı
VakıfBank konut kredisi faiz oranı - 2019 Temmuz ayı VakıfBank faiz oranları
MERAK EDİLENLERVakıfBank konut kredisi faiz oranı
Halk Bank konut kredisi faiz oranı - 2019 Temmuz ayı Halk Bank faiz oranları
MERAK EDİLENLERHalk Bank konut kredisi faiz oranı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? 2019 Temmuz ayı Ziraat Bankası faiz oranları
MERAK EDİLENLERZiraat Bankası konut kredisi faiz oranı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X