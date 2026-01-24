Habertürk
        Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

        Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

        Oruç tutan pek çok kişi, özellikle Ramazan ayında günlük alışkanlıklarının orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Bu konuların başında krem sürmek geliyor. Cilt bakımı, el ve yüz kremi kullanımı gibi durumlar sıkça gündeme taşınıyor. Oruç, sahur ve iftar arasında belirli kurallara dayanıyor. Bu nedenle krem sürmek orucu bozar mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları üzerinden araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun değerlendirmeleri, bu konuda yol gösterici kabul ediliyor. Konuya dair detaylar, orucun mahiyeti dikkate alınarak ele alınıyor.

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:52
        Krem sürmek orucu bozar mı?
        Günlük hayatta kullanılan kozmetik ve bakım ürünleri, oruçlu kişiler için zaman zaman tereddüt oluşturuyor. Özellikle eller, yüz ve vücut için kullanılan krem çeşitleri, cilt yoluyla emilmesi nedeniyle soru işaretleri doğuruyor. Oruç ibadetinin temel unsurlarından biri, yeme ve içmeden uzak durmak olarak biliniyor. Bu noktada krem sürmek fiilinin, orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Diyanet’in bu konuda yaptığı açıklamalar, sahur ve iftar arasında yapılan uygulamaların sınırlarını daha net ortaya koyuyor. Haberimizin devamında, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda krem sürmenin oruçla ilişkisi ele alınıyor.

        KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

        Krem sürmek, cilt üzerinden yapılan bir bakım ya da tedavi uygulaması olduğu için orucu bozan fiiller arasında yer almıyor. Oruç ibadetinde esas alınan temel ölçü, bir maddenin ağız veya burun yoluyla alınarak mideye ulaşması olarak kabul ediliyor. Cilt yüzeyine sürülen krem ise bu yolların hiçbirini kullanmadığı için yeme ve içme kapsamında değerlendirilmiyor. Bu durum, özellikle el, yüz ve vücut için kullanılan nemlendirici ürünler açısından sıkça merak ediliyor.

        Diyanet kaynaklı açıklamalarda, deri yoluyla emilen maddelerin orucu bozmadığı açık şekilde ifade ediliyor. Krem, merhem ya da losyon gibi ürünler cilt tarafından emilse bile sindirim sistemine doğrudan ulaşmıyor. Bu nedenle orucun temel şartları arasında sayılan yeme, içme ve cinsel ilişki fiilleriyle aynı nitelikte görülmüyor. Günlük yaşamda cilt kuruluğu, tahriş ya da sağlık sorunları nedeniyle krem kullanma ihtiyacı duyan kişiler açısından bu açıklamalar önem taşıyor.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan durumları değerlendirirken mideye ulaşma ölçüsünü esas alıyor. Bu çerçevede cilt üzerinden uygulanan ürünlerin, besleyici özellik taşımaması ve mideye ulaşmaması nedeniyle oruca zarar vermediği belirtiliyor. Sahurdan sonra ya da iftara kadar geçen sürede krem sürmek, orucun geçerliliğini etkilemiyor. Bu nedenle oruç tutan kişiler, günlük bakım rutinlerini sürdürürken bu konuda tereddüt yaşamıyor.

        DİYANET’E GÖRE KREM SÜRMEK ORUCU ETKİLER Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, krem sürmenin orucu bozmadığı açık şekilde ifade ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan durumları belirlerken mideye giren unsurları esas alıyor. Cilt üzerinden emilen krem ve benzeri maddeler, sindirim sistemine doğrudan ulaşmadığı için orucu geçersiz kılmıyor. Bu nedenle oruçlu bir kişinin gün içinde krem sürmesi, ibadetin sıhhatine zarar vermiyor. Özellikle sağlık amaçlı kullanılan kremler de bu kapsamda ele alınıyor.

        ORUÇLUYKEN KREM KULLANMAK CAİZ Mİ?

        Oruçlu iken krem kullanımı, caiz olup olmadığı yönüyle de gündeme geliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşlerinde, bu tür uygulamaların dinen sakınca oluşturmadığı belirtiliyor. Oruç, sahur ile iftar arasında yeme ve içmeden uzak durmayı esas alıyor. Krem sürmek ise bu fiillerin dışında kaldığı için oruç ibadetiyle çelişmiyor. Günlük bakım rutinini sürdürmek isteyenler açısından bu açıklamalar rahatlatıcı bir çerçeve sunuyor. Detaylar, Diyanet’in fetva yaklaşımı doğrultusunda şekilleniyor.

        SAHUR VE İFTAR ARASINDA KREM SÜRÜLEBİLİR Mİ?

        Sahur ve iftar arasında krem sürmenin herhangi bir sakıncasının bulunmadığı ifade ediliyor. Özellikle cilt kuruluğu yaşayan ya da tedavi amaçlı krem kullanan kişiler için bu konu önem taşıyor. Diyanet’e göre, bu tür uygulamalar orucun özüne aykırı bir durum oluşturmuyor. Sahur sonrası veya iftara kadar geçen sürede krem sürmek, oruç ibadetini geçersiz kılmıyor. Bu nedenle oruç tutanlar, günlük yaşamlarını sürdürürken bu konuda tereddüt yaşamıyor.

        KREM SÜRMEK ORUCU BOZAN DURUMLAR ARASINDA MI?

        Orucu bozan durumlar arasında yemek, içmek ve besleyici enjeksiyonlar yer alıyor. Krem sürmek ise bu fiillerle aynı kategoride değerlendirilmiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan hallerin mideye ulaşma esasına dayandığını vurguluyor. Cilt üzerinden emilen kremler, besleyici nitelik taşımadığı için bu kapsam dışında kalıyor.

