Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Günlük hayatta kullanılan kozmetik ve bakım ürünleri, oruçlu kişiler için zaman zaman tereddüt oluşturuyor. Özellikle eller, yüz ve vücut için kullanılan krem çeşitleri, cilt yoluyla emilmesi nedeniyle soru işaretleri doğuruyor. Oruç ibadetinin temel unsurlarından biri, yeme ve içmeden uzak durmak olarak biliniyor. Bu noktada krem sürmek fiilinin, orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Diyanet’in bu konuda yaptığı açıklamalar, sahur ve iftar arasında yapılan uygulamaların sınırlarını daha net ortaya koyuyor. Haberimizin devamında, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda krem sürmenin oruçla ilişkisi ele alınıyor.

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürmek, cilt üzerinden yapılan bir bakım ya da tedavi uygulaması olduğu için orucu bozan fiiller arasında yer almıyor. Oruç ibadetinde esas alınan temel ölçü, bir maddenin ağız veya burun yoluyla alınarak mideye ulaşması olarak kabul ediliyor. Cilt yüzeyine sürülen krem ise bu yolların hiçbirini kullanmadığı için yeme ve içme kapsamında değerlendirilmiyor. Bu durum, özellikle el, yüz ve vücut için kullanılan nemlendirici ürünler açısından sıkça merak ediliyor.

Diyanet kaynaklı açıklamalarda, deri yoluyla emilen maddelerin orucu bozmadığı açık şekilde ifade ediliyor. Krem, merhem ya da losyon gibi ürünler cilt tarafından emilse bile sindirim sistemine doğrudan ulaşmıyor. Bu nedenle orucun temel şartları arasında sayılan yeme, içme ve cinsel ilişki fiilleriyle aynı nitelikte görülmüyor. Günlük yaşamda cilt kuruluğu, tahriş ya da sağlık sorunları nedeniyle krem kullanma ihtiyacı duyan kişiler açısından bu açıklamalar önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan durumları değerlendirirken mideye ulaşma ölçüsünü esas alıyor. Bu çerçevede cilt üzerinden uygulanan ürünlerin, besleyici özellik taşımaması ve mideye ulaşmaması nedeniyle oruca zarar vermediği belirtiliyor. Sahurdan sonra ya da iftara kadar geçen sürede krem sürmek, orucun geçerliliğini etkilemiyor. Bu nedenle oruç tutan kişiler, günlük bakım rutinlerini sürdürürken bu konuda tereddüt yaşamıyor. DİYANET’E GÖRE KREM SÜRMEK ORUCU ETKİLER Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, krem sürmenin orucu bozmadığı açık şekilde ifade ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan durumları belirlerken mideye giren unsurları esas alıyor. Cilt üzerinden emilen krem ve benzeri maddeler, sindirim sistemine doğrudan ulaşmadığı için orucu geçersiz kılmıyor. Bu nedenle oruçlu bir kişinin gün içinde krem sürmesi, ibadetin sıhhatine zarar vermiyor. Özellikle sağlık amaçlı kullanılan kremler de bu kapsamda ele alınıyor.