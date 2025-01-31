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        Haberler Dünya Kremlin: BRICS'in ortak para birimi oluşturma gündemi yok | Dış Haberler

        Kremlin: BRICS'in ortak para birimi oluşturma gündemi yok

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında BRICS'in doların yerini alacak bir para birimi oluşturması hâlinde BRICS üyesi ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise BRICS'in böyle bir gündeminin zaten olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 22:59 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:13
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        Kremlin: BRICS'in ortak para birimi oluşturma gündemi yok
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        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında BRICS'i hedef aldı. BRICS ülkelerinin ortak bir para birimi oluşturarak doların egemenliğini sonlandırmaya çalışması hâlinde üye ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyuran Trump, BRICS ülkelerini uyardı.

        Rusya'dan yapılan açıklamada Trump'ın ortak para birimi iddiasına cevap verildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "BRICS'in ortak para birimi oluşturmak gibi bir gündemi yok. Ancak BRICS'in gündeminde ortak bir yatırım platformu oluşturarak yatırımları planlama hedefi var. Uzmanlar, Sayın Trump'a BRICS'in programı hakkında daha detaylı bilgi vermeli." dedi.

        BRICS'e üye ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bulunurken Orta Doğu ülkelerinin de birliğe yönelik ilgisi arttı. 2024 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İran BRICS'e üye oldu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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