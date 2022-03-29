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Kremlin'den Abramovich ve ABD açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus oligark Roman Abramovich'in zehirlendiğine yönelik haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Peskov ayrıca Abramovich'in görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını ancak Türkiye'de görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin umut verici olup olmadığının Salı veya Çarşamba günü netleşeceğini de sözlerine ekledi.

"BEDAVA GAZ YOK"

Peskov, 'ekonomik savaş' olarak nitelendirdiği yaptırımlara da değinerek "Rusya'ya 'ekonomik savaş' ın durumu değiştirdiğini ve artık doğalgaz için Ruble ile ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.

Peskov, “Rusya, güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisiydi, öyle olmaya devam ediyor ve öyle kalmayı planlıyor. Rusya gazını satmakla ilgileniyor. Bedava gaz yok” diye konuştu.

Ukrayna’nın Mariupol kentindeki sivilleri Rusya’nın kendi ülkesine tahliye etmeye çalıştığı yönündeki iddialara cevap veren Peskov, “Rusya bunu yapmıyor. Rusya'nın zorla tahliye yaptığına dair bu tür haberler yalan” şeklinde konuştu.