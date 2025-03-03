Kremlin'den "Trump-Zelenskiy tartışması" yorumu: Kiev barış istemiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump ve Zelenskiy arasında geçen hafta yaşanan tartışmayı değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü bir olay. Bu, Zelenskiy'nin pek çok açıdan diplomatik becerilerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi. Beyaz Saray'da yaşananlar, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşmanın ne kadar zor olacağını açıkça ortaya koydu. Kiev yönetimi ve Zelenskiy barış istemiyor, savaşın devam etmesini istiyor. Dolayısıyla bu durumda, sadece Washington'ın çabaları ve Moskova'nın hazırlığı yeterli olmayacak. Kiev yönetimi, durumu müzakereler yoluyla çözmeyi reddediyor."

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Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tartışmadan haberdar olduğunu aktararak, "Bu, Putin'in, Moskova'nın bir çözüme açık olmasının, Kiev'in isteksizliğiyle sınırlı olduğuna yönelik sözlerinin haklılığını kanıtladı. Bunu Washington'da gördük." ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy, sahadaki gerçek durumu kabul etmek istemiyor"

Zelenskiy'nin Rusya karşısında toprak konusunda taviz vermek istemediği yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, "Zelenskiy, sahadaki gerçek durumu kabul etmek istemiyor. İstanbul'da anlaşmaların sağlanmasından sonra 2,5 yıl geçti ve bu sürede sahadaki durum değişti. Bunu ancak kör göremez, sağır da duymak istemez." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya yönelik olası barış planlarının ilk taslakların ortaya çıktığını, ancak henüz tutarlı bir planın olmadığını belirten Peskov, "Ukrayna kriziyle ilgili durum basit değil. Rusya, ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin normal çalışmasının sağlanması konusunda diyaloğu sürdürüyor. Bu olmadan diğer konuları istişare etmek oldukça zor. Dolayısıyla Rusya, belirlediği hedeflere ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyonu sürdürüyor." dedi.

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Sözcü Peskov, "Putin ile Trump arasında kamuoyuna açıklanması gereken hiçbir temasın gerçekleşmediğini" söyledi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da hafta sonu düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesini değerlendiren Peskov, zirvede, Ukrayna'ya sağlanan fonun artırılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, bir barış planı için değil, çatışmaların devamı içindir." ifadesini kullandı.