Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır

ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından en merakla beklenen konulardan biri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğinin ne olacağı.

Kampanya döneminde bu savaşı çok kısa bir süre içinde bitirebileceğini söyleyen ve Ukrayna lideri Zelenskiy'i eleştiren Trump, Rus lider Putin'le de görüşebileceğini dile getirmişti.

Trump'ın kazanmasının ardından Kremlin'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kremlin, Putin'in Donald Trump ile Ukrayna konusunu görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun Putin'in taleplerini değiştireceği anlamına gelmediğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini söyledi.