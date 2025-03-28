Kremlin: Rusya ve ABD arasında yeni tur görüşmeler için henüz kesin bir tarih yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Peskov, Rus ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin yeni turuna ilişkin henüz kesin bir tarih olmadığını ancak ülkeler arasındaki diyaloğun her halükarda devam edeceğini söyledi.

Peskov, "Diyalog devam edecek. Henüz kesin bir tarih yok ama her halükarda devam edecek" dedi.