Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov: "Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor" | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov: "Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor"

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerektiğini söyledi ve "Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peskov: Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor." dedi.

        Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        ABD'nin dünya siyasetini etkilediğini söyleyen Peskov, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliği için büyük potansiyelin olduğunu dile getirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, bu görüşmenin en uzun görüşmelerden biri olduğunu, iki liderin yüz yüze görüşmesini yakınlaştırdığını vurguladı. Peskov, "İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi, yapıcı bir ortam var." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Peskov, Ukrayna ordusunun, Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez." şeklinde konuştu.

        "Ukrayna krizinin temel nedenleri çözülmeden savaş durdurulamaz"

        Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Peskov, "Avrupa’nın barışla ilgilenmesi gerekiyor. Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor. Bu çok ilginç. Avrupa, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı düşünmek yerine, ki bunlar çözülmeden savaş durdurulamaz, NATO birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı planlıyor." diye konuştu.

        Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarına ilişkin ise "Bu çok tehlikeli." dedi.

        Sözcü Dmitriy Peskov, er ya da geç Avrupa’ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin yönetime geleceği umudunu paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’de ne olacak?
        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’de ne olacak?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...