Kremlin: Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi." açıklamasında bulundu.

Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi." dedi.

"Tahıl anlaşması riskli ve garanti altında değil" diyen Peskov, anlaşmayı hangi şartlarda sürdürebilecekleri konusunda sorulan soruyu yanıtlamadı.

İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.