Kreşte 1,5 yaşındaki çocuk kahve ile yandı!

Adana'daki olay, geçen 25 Ekim öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yaşındaki Aden Aslan'ın üzerine anaokulunda kahve döküldü. Anaokulu yönetimi bunun üzerine küçük kızı hastaneye götürdü ve burada hastane yönetimi küçük kızın annesi Aslı Aslan'a haber verdi.

Hastaneye gelen anne, kızının yüzü ve vücudunda 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Hastanedeki tedavilerin ardından küçük kız taburcu olurken aile, anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı anne Aslı Aslan, "Anaokulu yönetimi bana olayın merdivenler tarafından olduğunu iddia edip kamera yok diyerek kamera kayıtlarını vermiyorlar. Bu olay, 1 fincan kahve yanmasına benzemiyor. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzü ise krem sürerken bile soyuluyor. Benim evladım acı çekiyor. Biz çocuklarımıza odada sıcak bir şey içirmezken bu nasıl bir sorumsuzluk. Hastanede kurumun sahibi yanımızdaydı ve şikayet kağıdımızı almaya çalıştı biz orada canımızın derdindeyken. Doktorlar kağıdı vermediler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.