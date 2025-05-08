Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!

Eyüpsultan'da bir kreşe giden 5 yaşındaki B.E.K., oyun oynadığı sırada inşaat alanına düştü. Kendi imkanlarıyla kreşe geri tırmanan B.E.K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Aile kreş yönetiminden şikayetçi oldu. Çocuk düştüğü sırada çevredekilerin koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 2 Mayıs'ta Nişanca Mahallesi'nde kreşte meydana geldi. 5 yaşındaki B.E.K., kreşin önündeki kaydıraktan kaymak için merdivenlerden çıkarken yaklaşık 2 metre yükseklikten yan taraftaki inşaat alanına düştü.

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Düştüğü yerden çocuğun kendisinin çıktığını gören öğretmenler aileye haber verdi. Hastaneye götürülen çocuğun çeşitli yerlerinden yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

OLAYDAN SONRA ÖNLEM ALINDI İDDİASI

B.E.K.'nin yaralanmasının ardından kreş yönetimi yayınladığı açıklamada gerekli güvenlik önlemlerinin önceden alındığını belirtti. B.E.K.'nin ailesi ise yaşanan olaydan 1 gün sonra demir parmaklık koyulduğunu öne sürdü.

"DEMİR PARMAKLIK YERİNE VARİL"

Baba Cihan Kuvvet yaşanan olayla ilgili olarak, "Ayın 2’sinde öğretmenlerimiz öğle saatlerine doğru ufak bir kaza olduğunu belirterek beni aradılar. Ufak bir kaza dedikleri olaysa bir kaydırak kazası değil arkamda görmüş olduğunuz demir parmaklıkların sabit olmaması sebebiyle çocuğumun yere düşmesi. Buradan aynı şekilde duvardan tırmanarak öğretmenlerinin yanına gidiyor. Öğretmenler de ağlamasını görüp çocuğumu alıyorlar. Daha sonra ben çocuğumu alıp hastaneye götürüyorum. Hastanede tomografi ve MR çekildi. Alnındaki büyük bir yarılmadan dolayı da oğluma dikiş atılıyor. Hukuki süreç devam ediyor. Oğlum okula gelmek istemiyor korkuyor çünkü. Ayın 5’i itibari ile de oğlumun kaydını okuldan sildirdim. Başka okula da gitmek istemiyor. Okul dün yayınladıkları açıklamada ise tüm önlemleri aldıklarını belirtiyorlar. Yeni kaynak yapılmasına rağmen bu demirlerin bile güvenli olduğunu söylüyorlar. Okul ihmalleri olmadığını ve çocuktan kaynaklı bir durum olduğunu söylediler. Olayın öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar elimizde olduğu için bu demir parmaklık yerine bir varil olduğu apaçık görünüyor" dedi.