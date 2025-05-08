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        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!

        İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir kreşte facia yaşandı. Olayda 5 yaşındaki B.E.K., kreşte oyun oynadığı sırada inşaat alanına düştü. Kendi imkanlarıyla kreşe geri tırmanan küçük çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Aile kreş yönetiminden şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:21
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        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
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        Eyüpsultan'da bir kreşe giden 5 yaşındaki B.E.K., oyun oynadığı sırada inşaat alanına düştü. Kendi imkanlarıyla kreşe geri tırmanan B.E.K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Aile kreş yönetiminden şikayetçi oldu. Çocuk düştüğü sırada çevredekilerin koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 2 Mayıs'ta Nişanca Mahallesi'nde kreşte meydana geldi. 5 yaşındaki B.E.K., kreşin önündeki kaydıraktan kaymak için merdivenlerden çıkarken yaklaşık 2 metre yükseklikten yan taraftaki inşaat alanına düştü.

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        Düştüğü yerden çocuğun kendisinin çıktığını gören öğretmenler aileye haber verdi. Hastaneye götürülen çocuğun çeşitli yerlerinden yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        OLAYDAN SONRA ÖNLEM ALINDI İDDİASI

        B.E.K.'nin yaralanmasının ardından kreş yönetimi yayınladığı açıklamada gerekli güvenlik önlemlerinin önceden alındığını belirtti. B.E.K.'nin ailesi ise yaşanan olaydan 1 gün sonra demir parmaklık koyulduğunu öne sürdü.

        "DEMİR PARMAKLIK YERİNE VARİL"

        Baba Cihan Kuvvet yaşanan olayla ilgili olarak, "Ayın 2’sinde öğretmenlerimiz öğle saatlerine doğru ufak bir kaza olduğunu belirterek beni aradılar. Ufak bir kaza dedikleri olaysa bir kaydırak kazası değil arkamda görmüş olduğunuz demir parmaklıkların sabit olmaması sebebiyle çocuğumun yere düşmesi. Buradan aynı şekilde duvardan tırmanarak öğretmenlerinin yanına gidiyor. Öğretmenler de ağlamasını görüp çocuğumu alıyorlar. Daha sonra ben çocuğumu alıp hastaneye götürüyorum. Hastanede tomografi ve MR çekildi. Alnındaki büyük bir yarılmadan dolayı da oğluma dikiş atılıyor. Hukuki süreç devam ediyor. Oğlum okula gelmek istemiyor korkuyor çünkü. Ayın 5’i itibari ile de oğlumun kaydını okuldan sildirdim. Başka okula da gitmek istemiyor. Okul dün yayınladıkları açıklamada ise tüm önlemleri aldıklarını belirtiyorlar. Yeni kaynak yapılmasına rağmen bu demirlerin bile güvenli olduğunu söylüyorlar. Okul ihmalleri olmadığını ve çocuktan kaynaklı bir durum olduğunu söylediler. Olayın öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar elimizde olduğu için bu demir parmaklık yerine bir varil olduğu apaçık görünüyor" dedi.

        "RUHSAT İPTALİ İÇİN DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

        Aile avukatı Şaban Altuntaş, "Cuma günü yaşanan olaydan sonra aile gerçekliğin ortaya çıkması için tarafınıza başvuru yaptı. Olayla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri suç duyurumuza ekledik. Savcılık bu konuyla ilgilenmekte. Yaşanan olay sebebiyle de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetçi olduk. Ailenin burada tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması. Çünkü iddialardan da anlaşıldığı üzere okulun çok ciddi bir ihmali bulunmakta. Bu ihmalde kimlerin sorumlu olduğu yargılama sonunda ortaya çıkacaktır. Biz bu sürecin sonuna kadar takibindeyiz. Bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren kusurlu ya da kusursuz kim varsa tüm sorumluların yargı önüne çıkartılarak en üst sınırdan cezalandırılmaları için tüm hukuki sürecin takibinde olacağız. Okulun ruhsat iptaline yönelik bir talebimiz oldu. Onu da dün milli eğitim müdürlüğüne verdiğimiz şikayet dilekçesinde talep ettik. Onunla ilişkili olarak da idari süreç devam ediyor" dedi.

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