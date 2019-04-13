TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi, Twitter'dan Çavuşoğlu'nun kendisini engellediğini zannetti.

"MevlutCavusoglu" adresini etiketlemek yerine "MevlutCavusolgu" yazarak etiketleme yapan Krimi, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni Twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesini kullandı.

— Sonia Krimi (@Sonia_Krimi) April 12, 2019

Ancak Bakan Çavuşoğlu, Krimi'yi herhangi bir platformdan engellemedi.

NATO PA Toplantısında Krimi, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır." yanıtını vermesi üzerine Fransız parlamenter salonu terketmişti.