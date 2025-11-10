Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu doğum günü partisi polise şikayet edildi

Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner için ünlü milyarder Jeff Bezos'un 165 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir doğum günü partisi yapıldı.

Realite şov yıldızı Jenner'ın 70'inci yaşı için düzenlenen etkinlik, 'James Bond' temalıydı. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden Oprah Winfrey'e, Bill Gates'ten Vin Diesel'e kadar pek çok tanınmış isim, partiye akın etti.

Kris Jenner

Ancak bu özel parti, bölge sakinleri için fazla gürültülüydü ve kutlama sürecince iki kez polis çağrıldığı öğrenildi.

Kim Kardashian

Bruno Mars'ın kutlamada sahne alması sonrası gürültünün daha yüksek desibellere ulaştığı öne sürülürken, Beverly Hills sakinlerinin yüksek sesli müzik ve gürültüden rahatsızlık duyarak polisi araması üzerine, yetkililerin lüks malikaneye gelerek uyarıda bulunduğu bildirildi.

Jeff Bezos'un evinde günler öncesinden hazırlık yapıldı

Polis, büyük sahte çitlerin mülkün dışındaki sokağı kapattığı şikayeti üzerine yeniden olay yerine dönerek izinsiz konulan çitlerin kaldırılmasını sağladı.

Meghan Markle - Prens Harry

Etkinliğe tüm Kardashian ailesinin yanı sıra Justin Bieber, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Stevie Wonder, Mark Zuckerberg, Miranda Kerr ve Snoop Dogg gibi ünlü isimler katıldı.