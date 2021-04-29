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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kritik Kıbrıs Zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar!
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Kritik Kıbrıs Zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar!

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenliyor

SON DAKİKA: Kritik Kıbrıs Zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar!

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

Toplantının esas amacı ortak zemin var mı yok mu buna bakmaktı. Şu an bir zemin olmayabilir ama ileride olabilir. Bizim eski şartlarda masaya oturmamız mümkün değildir. Eşitlik temelinde bir niyetin olmadığını gördük.

Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir. Günün sonunda Türkiye'de bağlarımızın kopmasını bekliyorlar, bu mümkün değil.

Tek egemenliğe yama olmamızı kimse bekleyemez. Ancak egemen eşitlik kabulüyle masaya otururuz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

Toplantının amacı yeni bir düzen için ortak zemin arayışıydı. Toplantıda sayın Tatar egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm arayışını güçlü bir şekilde anlattı. Biz de Türkiye olarak KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.

Rum tarafı egemen eşitliğe karşı çıktı. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri yeni bir teklif getiremedi.

Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017'de kapattığımızı hatırlattık ancak Rum tarafında böyle bir düşünce yok. Gazi Magusa'nın kontrolünün AB'ye verilmesi teklifinde bulundular, bunun ciddiye alınması bile mümkün değil.

Yunanistan ise beklendiği şekilde BMGK kararlarının arkasına sığındı. 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon kararının arkasına sığındı.

BM ortak bir zemin aradı ancak bulunmadı. BM Genel Sekreteri birkaç ay daha ortak bir zemin bulunması için çalışmaların devamını teklif etti.

KKTC'nin bağımsızlığı, eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz. Cenevre toplantısı Kıbrıs sorunu konusunda dönüm noktasıdır.

Bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Tatar, "Bizim söylediklerimiz eşit uluslararası statü. Benim var olan egemenliğimi kimin hangi hakla tartışmaya açacağım. Halkımın hakkıdır, halkım egemendir. Bunun kabulünü istiyorum. Gönül ve huzur içerisinde KKTC'ye dönüyorum. Biz haklarımızı hukuklarımızı birlikte aramaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "53 yıldır müzakere edilen bir modelin neden işlemediğini anlatmaya devam edeceğiz. Barışçıl bir şekilde müzakereden yana çözümler arayacağız. Bu süreçte AB'den tepki gelecektir, bunları öngörüyoruz. Sadece Rum kesiminin çıkarlarını değil, KKTC'nin haklarını savunamasalar bile kabul etmeleri gerekiyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamını istiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı kabul edilemez.Anlaşma için devletimizin egemenliği tanınmalı. Kıbrıs Rumları bizim noktamızdan uzak." dedi.

Çavuşoğlu, "Crans-Montana öncesi ve sonrası konuşmalarını süslemişler. Sadece süsleyerek kamuflaj yapmaya çalıştıklarını görebilirler. Ahlaki ve etik olarak değişmediklerini gördük, en gizli belgeleri sızdırdılar. Türkiye ve KKTC çözüm istemiyor gibi yalana dayalı kampanyalarını sürdürdüler. " ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "BMGK'nın kendisine verdiği görevler çerçevesinde görevinin yapması doğaldır. Sonuçta orta yolu bulmaya çalıştı, aynı şeyi İngiltere'de yapmayı denedi. Egemen eşitlik konusunda beklentileri karşılamadığı için kendi düşüncelerimizi paylaştık. En azından çaba sarf ettiler." dedi.

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