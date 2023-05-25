Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kronik ağrıların beyindeki kaynağını inceleyen araştırma, hastalara umut olabilir

ABD'de yapılan araştırma, ağrıların beyindeki kaynağına ilişkin yeni bulgular elde edilerek kronik ağrı çeken hastalara umut olunabileceğini ortaya koydu

Kronik ağrıların beyindeki kaynağını inceleyen araştırma, hastalara umut olabilir
AA

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan yeni araştırma kapsamında San Francisco şehrindeki California Üniversitesinden bilim insanları, yapay zeka algoritması kullanarak makine öğrenimi araçlarıyla topladıkları verileri analiz etti.

Bireylerin yaşadığı acıyı hafifletmek amacıyla potansiyel çözümlerin incelendiği araştırmada inme veya ampütasyon sonrası oluşan kronik ağrı bozukluklarının beyindeki yansımalarına dair bulgular elde edildi.

Araştırmacılar, katılımcıların kronik ağrı düzeylerine bağlı olarak tepkilerinin yansıdığı düşünülen beynin "anterior singulat korteks (ACC)" ve "orbitofrontal korteks (OFC)" adlı iki bölgesindeki aktivite değişikliklerine odaklandı.

Üçü inme sonrası, biri de kesilmiş olmasına rağmen sanki uzvu varmış gibi ağrı şikayeti bulunan katılımcılara ACC ve OFC'lerindeki aktivite değişikliklerini tespit etmeyi hedefleyen elektrotlar, cerrahi müdahaleyle yerleştirildi.

Katılımcılardan gün içinde birkaç kez yaşadıkları acıyı nasıl derecelendirdikleri, duygusal olarak nasıl hissettirdiği gibi soruları yanıtlamaları istendi, bu sırada hastaların ACC ve OFC'lerindeki aktivitenin anlık görüntüleri kaydedildi.

BEYİN AKTİVİTELERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELİK İLK ÇALIŞMA

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlarla kronik ağrının beyinde nasıl belirdiğine dair daha derin bir anlayış kazanarak beyin aktivitelerini modüle etmek amacıyla yenilikçi stratejiler geliştirmeyi ve bu acı verici durumdan şikayetçi olanlara ihtiyaç duydukları rahatlamayı sağlamayı umduklarını söyledi.

Bunun, "ağrı algısının altında yatan beyin aktivitelerini ortaya çıkarmaya yönelik ilk çalışma" olduğu bilgisini veren araştırmacılar, ağrının beyindeki kaynağının belirlenmesinin, kronik ağrıdan kaynaklanan acıyı hafifletmek için beyin aktivitesini değiştirebilen yeni terapilerin geliştirilmesini sağlayacağını kaydetti.

"AĞRI HAKKINDA ANLAYAMADIĞIMIZ PEK ÇOK ŞEY VAR"

ABD'nin California Üniversitesi Anestezi ve Nörolojik Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Prasad Shirvalkar, çalışmayla ilgili "Düşündüğümüzde ağrı, yaşadığımız en temel tecrübelerden biridir. Buna rağmen halen ağrı hakkında anlayamadığımız pek çok şey var" açıklamasında bulundu.

Shirvalkar, akut ağrılar tecrübe edildiğinde MR taramalarıyla beynin ACC ve OFC bölgelerindeki yansımalarını görebildiklerini belirterek, buradan yola çıkarak beyindeki ACC ve OFC bölgelerinin kronik ağrı oluştuğunda nasıl tepki verecekleriyle ilgilendiklerini kaydetti.

Ağrının zamanla nasıl değişeceğini merak ettiklerini vurgulayan Shirvalkar, yüksek derecedeki kronik ağrı konusunda beynin ne tür işaretler vereceğine, beynin ağrıyı tahmin edip edemeyeceğine odaklandıklarını dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız
SAĞLIK Bakan Koca'dan SMA tedavisi açıklaması
Araştırma: Ekransız odada uyuyan ergenlerin uyku kalitesi artıyor
SAĞLIK Ekransız oda uykuyu böyle etkiliyor!
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
SAĞLIK Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara ...
6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu
SAĞLIK 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut ...
Elektronik sigara kullananlar dikkat! Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Yüksek miktarda tehlike içeriyor!
SAĞLIK Gençlerin kullandığı e-sigaralarda yüksek oranda ...
"Demans ile Alzheimer aynı hastalık değil"
SAĞLIK "Demans ile Alzheimer aynı hastalık değil"
'6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta Türkiye'de şifa buldu
SAĞLIK '6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta ...
Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu
SAĞLIK Bu yaş grubundakiler tehdit altında!
Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası
SAĞLIK Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası
Bilim farelerin ömrünü uzattı! Bu yeni bir geleceğe işaret ediyor olabilir mi?
SAĞLIK Bilim farelerin ömrünü uzattı! Sıra insanlarda mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.