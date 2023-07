Kronik viral hepatitler karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu

Hepatit, karaciğerin iltihaplanması olarak tanımlanan ve pek çok etkene bağlı olarak gelişebilen bir hastalık. Bu hastalığa virüsler, bakteriler, ilaçlar, alkol, otoimmün hastalıklar veya diğer nedenlerle karaciğerin iltihaplanması sebep oluyor. Hepatit hastalığına pek çok farklı etken yol açabiliyor. Viral Hepatitler: Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E olarak isimlendiriliyor ve her biri farklı virüsle ortaya çıkan hastalıklar olarak tanımlanıyor.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rahmet Güner; "Bu etkenlerden hepatit A ve E fekal-oral yol dediğimiz kontamine su ve yiyeceklerin tüketilmesiyle bulaşırken, hepatit B, C ve D kan, vücut sıvıları ile cinsel yolla, enfekte kişiyle ortak enjektör ve jilet kullanımı nedeniyle veya anneden bebeğe geçiş ile bulaşabilir. Ayrıca, alkolik hepatit, ilaçların kullanımına bağlı hepatit ve otoimmün dediğimiz hepatitler de vardır" diyor.

Prof. Dr. Rahmet Güner

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), viral hepatitlerle ilgili, 2016-2021 global sağlık sektörü stratejisine göre 2030 yılı itibarı ile viral hepatitlerin halk sağlığını tehdit eden bir risk olmaktan çıkartılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin yüzde 65, yeni olgu sayısının ise yüzde 90 azaltılması hedefleniyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı" (2018-2023) çerçevesinde ilk 5 yıllık hedeflerin pandemiye rağmen gerçekleştirilmeye çalışılmış olması ve 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasının en büyük istekleri olduğunu söyleyen Güner, bu amaçla tüm sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm amacımız "hepatitsiz Türkiye" diyor.

NAKİL GEREKTİREN EN ÖNEMLİ HASTALIKLAR ARASINDA

REKLAM

Türkiye'de en yaygın viral hepatitin, hepatit B ve hepatit C olduğu belirtiliyor. Hepatit A enfeksiyonunun, gerek altyapıda sağlanan iyileşmeler, gerekse rutin aşılama şemasına hepatit A'nın alınmış olması nedeniyle giderek azaldığı belirtiliyor. Hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu Türkiye'de önemini halen koruyor. Bunun dışında başta doğu bölgelerimiz olmak üzere 'delta hepatiti' olarak da adlandırılan hepatit D' nin de ihmal edilmeyecek boyutta olduğu belirtiliyor. Hepatit B, C ve D; kronikleşme, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine yola açabilen ve karaciğer nakli gerektiren en önemli hastalıklar arasında bulunuyor.