KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nde, deri kanserlerinde erken teşhise dikkati çekmek amacıyla "Ben Tarama Kampanyası" başlatılacak

KTÜ'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Klinikte görevli Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Arıca, yaptığı yazılı açıklamada, deri kanserlerinin tedavisinde erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Deri kanseri belirtilerini birçok insanın erkenden fark edemediğini veya önemsemediğini vurgulayan Arıca, "Bu nedenle toplumda deri kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve erken teşhis imkanı sunmak büyük önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.

"DERİ KANSERLERİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Arıca, yürüttükleri "Euromelanoma Projesi" kapsamında, deri kanserlerinin erken teşhis edilmesi ve toplumda farkındalık sağlamak amacıyla "Ben Tarama Kampanyası" başlatacaklarını aktararak şunları kaydetti: "Proje kapsamında her yıl bu etkinliğin tekrar edilmesi planlanıyor. 30 Mayıs Salı günü düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, deri kanserleri açısından risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek ve gerektiğinde erken teşhis ve tedavi sürecine başlayacaklar. Etkinlik, deri kanserleriyle mücadelede de önemli bir fırsat. Deri kanserleriyle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini anlamak ve güneşten korunma yöntemlerini öğrenmek, sağlıklı bir yaşam için büyük önem arz etmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi, tüm sağlık kuruluşlarında devreye giriyor
SAĞLIK Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi, tüm sağlık ...
Türkiye'de yaklaşık 70 bin MS hastası bulunuyor
SAĞLIK Türkiye'de yaklaşık 70 bin MS hastası bulunuyor
Hastanelerde kullanılacak tıbbi cihazlara "garanti belgesi" zorunluluğu getirildi
SAĞLIK Hastanelerde kullanılacak tıbbi cihazlara "garanti ...
Aç karnına kahve içmek faydalı mı zararlı mı? Uzmanlar açıkladı
SAĞLIK Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık problemi
SAĞLIK Bu yaş grubundakiler tehdit altında!
Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı olarak 6 faydası...
SAĞLIK Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası
Bilim farelerin ömrünü uzattı! Bu yeni bir geleceğe işaret ediyor olabilir mi?
SAĞLIK Bilim farelerin ömrünü uzattı! Sıra insanlarda mı?
Diyetisyenlere göre bağırsak sağlığınız için en iyi 8 kahvaltılık! Mutlu bağırsaklar ile sağlıklı yaşam
SAĞLIK Diyetisyenlere göre bağırsak sağlığınız için en iyi 8 ...
İşte şekeri bırakırsanız vücudunuzda yaşayacağınız mucizevi değişimler! Şeker tüketmezseniz ne mi olur?
SAĞLIK Şekeri bırakınca neler oluyor?
Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu
SAĞLIK Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.