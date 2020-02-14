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Kuaförüm Sensin’de bugün 'Sevgililer Günü' özel programı vardı. Aşk dolu günün sürpriz konukları ise oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz oldu. Çift, beraber seslendirdikleri aşk şarkılarını stüdyodakiler ve ekran başındaki izleyiciler için söylediler.

Bu hafta Kuaförüm Sensin’de sürpriz bir final de yaşandı. Özlem ve Hayat’ın gelişiyle başlayan ve hafta boyu süren gerilimli tartışmalar, ekran önünde yaşananlardan daha fazlası olunca jüri üyeleri isyan etti ve çalışmalarını beğenmelerine rağmen Çetin ve Fatma haricindeki bütün masalara 1 puan verdi.

Bu durum Fatma ve Çetin’e yaradı, ikili haftanın birincisi olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Jüri üyeleri 1 puan vererek cezalandırdığı 3 takım ile ilgili kararı ise pazartesi gününe bıraktı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;