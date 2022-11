Kubrick sergisine özel film okuması

İstanbul Sinema Müzesi’nde sanat severlerle buluşan Stanley Kubrik sergisine yeni bir boyut geliyor. Mehmet Sindel’le Kubrick dünyasını geniş bir perspektiften ele alan film okuma günleri düzenlenecek. Bu özel etkinlikte Kubrick’in sinematografisi, hayatı, sinema anlayışı, kültleşmiş eserleri hayranları ile buluşacak.

Mehmet Sindel

60 yıllık kariyerinde çektiği her film birer başyapıt olan Kubrick'in eserlerine verdikleri değerin altının çizilmesi için gerçekleştirdiği bu etkinlik ünlü yönetmenin sinematografisini yakından takip edenlere, sinema ve televizyon öğrencilerine ve tüm sinemaseverlere adeta bir hediye olacak. Sindel, sahneleri işleyiş ve kamerayı kullanış tekniği hep değişen ve gelişen Kubrick’in filmlerini sahne sahne analiz ederek; senaryo, kurgu, sinematografi, mizansen ve ses ve semboller gibi sinema dilinin unsurlarıyla kurulan anlamını keşfedecek. Filmlerin sosyolojik, psikolojik, felsefi, gösterge bilimsel ve mitolojik okumaları da yapılacak.





“Stanley Kubrick” sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle düzenleniyor.

Mehmet Sindel Stanley Kubrick Film Okuması



Stanley Kubrick Portresi ve Sinematografisi

13 Kasım Pazar Atlas 1948 Sineması

Saat: 13:00



The Shining Film Okuması

4 Aralık Pazar Atlas 1948 Sineması

Saat: 16.00