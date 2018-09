Caner Aktan'ın haberine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan C.B. ve S.K, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl Temmuz ayında boşanma kararı aldı. İddiaya göre, boşanma davası sürerken S.K., C.B.'yi evine davet ederek talep edeceği nafaka miktarı hakkında konuşmak istedi. İkinci evliliği olan C.B., S.K.'nın evine 13 yaşında olan kızı D.O.'yla gitti. Ancak evde Balıkesir Adliyesi'nde katip memur olarak çalışan T.K. ve bir benzin istasyonunda çalışan M.M. de bulunuyordu.



KATİP ÇIKTI



C.B. ve S.K. yüksek sesle tartışmaya başlayınca, D.O. korktuğu için evin arka odalarından birine geçti. T.H. ve M.M. de D.O.'nun peşinden aynı odaya girerek kapıyı kilitledi. D.O.'nun emniyette ve mahkemede verdiği ifadeye göre T.H., 13 yaşındaki çocuğu cinsel istismarda bulundu. D.O. ağlamaya başlayınca annesi C.K. odaya girmek istedi ancak boşanmak üzere olduğu eşi S.K. odaya girmesine izin vermedi. T.K.'nın ise çiftin boşanma davasına bakan mahkemedeki katip olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından anne C.B. ve kızı D.O. karakola giderek şikayetçi oldu. D.O.'nun rehber öğretmen eşliğinde ifadesi alındı. Gözaltına alınan T.K. ve M.M. suçlamaları reddederken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. T.K.'nin çiftin boşanma davasına bakan mahkemede katip olması ve verdiği ifadede çifti boşanma davası hakkında bilgilendirmek için orada olduğunu beyan etmesi nedeniyle, "Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsmak" suçundan disiplin cezası almasına karar verildi.Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından C.B. ve kızı D.O. Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne yerleşti. D.O.'nun halen mahkeme kararıyla rehabilitasyon merkezindeki tedavisi sürüyor. D.O., "Utandığım için dışarı çıkıp arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum. Geceleri rüyalarıma giriyor. Uyuyamıyorum" diyor.