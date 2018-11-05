2 haftadır yaşam mücadelesi veriyordu

Söke'de yaşayan Adem Kor ve Dilay Kor çiftinin çocukları Kuzey, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı. Kuzey, anne ve babası tarafından şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre, 5 gün boyunca burada tedavi gören Kuzey, durumu ağırlaşınca ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kuzey için kan ihtiyacı olunca, sosyal medyadan çağrılar yapıldı. Çağrıları duyan hemen herkes, Kuzey'in ihtiyaç duyduğu kanın temini için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır hayata tutunmak için mücadele veren Kuzey, bugün saat 01.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Kuzey'in ölümü Söke'de büyük üzüntü yarattı.

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