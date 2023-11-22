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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü

        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü

        İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki kişinin üçüncü katın penceresinden düştü, bir kişi hayatını kaybetti. Dairede kalan yabancı uyruklu 3 kişinin kaçtığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 00:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:52
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        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
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        Küçükçekmece'de bir binanın üçüncü kat penceresinden düşen iki kişiden biri yaşamını yitirirken, diğeri alt kattaki klima dış ünitesi sayesinde kurtuldu.

        Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Sakız Sokak'taki beş katlı binanın üçüncü katındaki pencereden iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

        Polisler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişiden birini yerde hareketsiz yatarken, diğerini ise ikinci kattaki klima dış ünitesinin üzerinde buldu.

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        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, klima dış ünitesinin üzerinde asılı kalan kişiyi indirerek polis merkezine götürdü.

        Dairede kalan yabancı uyruklu üç kişinin olayın ardından kaçtığı tespit edildi.

        Bu kişilerin kendilerinin mi atladığı yoksa dairedekiler tarafından mı aşağıya atıldığını belirlemek için inceleme yapan polis ekipleri, kaçan üç kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Haberin görseli DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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