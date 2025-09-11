Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de park halindeki araçta cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de park halindeki araçta cansız beden bulundu

        İstanbul Küçükçekmece'de, park halindeki otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ölen kişinin 6 Eylül'de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 39 yaşındaki S.Y. olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 00:16 Güncelleme: 11.09.2025 - 00:16
        Park halindeki araçta ölü bulundu
        Küçükçekmece ilçesi Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

        ÖLÜ BULUNDU

        AA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.

        Çalışmaların ardından cansız beden, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ölen kişinin S.Y. (39) olduğu, 6 Eylül’de ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

        #istanbul
        #haberler
        #küçükçekmece
        #Son dakika haberler
