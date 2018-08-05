Küçükyalı Yelken'de 5 imza!

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve geçtiğimiz hafta düzenlediği imza töreniyle son olarak Pazar Kaçkar Sağlık Koleji'nde görev yapan deneyimli antrenör Vedat Mekik, Büyükçekmece Voleybol Akademi'de oynayan pasör Çağla Doğan, Marmara Akademi'de oynayan orta oyuncu Ayşenur Aydın ve Maltepe Yalı Spor'da oynayan orta oyuncu Aslı Ertek ile sözleşme imzalayan Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Küçükyalı Yelken ve Spor Kulübü beş oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Küçükyalı Yelken ve Spor Kulübü düzenlediği imza töreniyle son olarak Maltepe Yalı Spor'da oynayan smaçör Bahar Ekinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'te oynayan smaçör Irmak Keskin, Bursaspor Yüksekoba'da oynayan smaçör Nefise Bayramoğlu, Türk Hava Yolları'nda oynayan smaçör Dilan Yaşar ve Türk Hava Yolları'nda oynayan libero Elif Altınay ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine katılan Küçükyalı Yelken ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Uzun, 2. başkan Vedat Başkapan, Voleybol Şube Sorumlusu Şahin Gürz, Sportif Direktörler Ersan Büyükpolat ve Ufuk Soygür sözleşme imzalayan oyuncuları tebrik etti.

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