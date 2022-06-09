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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Dehşet saçtı! Küfürlü konuşma tartışmasında cinayet! - En Son Haber
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Küfürlü konuşma cinayeti! Babasının darbedildiğini görünce dehşet saçtı

İstanbul Arnavutköy'de sokakta küfürlü konuşma tartışması cinayetle sonuçlandı. Sokakta küfürlü konuşan Ahmet Ay ve kuzenlerini uyaran oto yıkama firması sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasının darbedildiğini gören 19 yaşındaki genç, kalabalığın arasında girip Ahmet Ay'ı bıçakladı. Kuzenleri tarafından hastaneye götürülen Ahmet Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ay'ı bıçaklayan genç ile kavgaya karışan babası gözaltına alındı

Son dakika haberler: Dehşet saçtı! Küfürlü konuşma tartışmasında cinayet! - En Son Haber
Küfürlü konuşma tartışmasında cinayet!
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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokakta küfürlü konuşma uyarısı sonrası çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Olay dün akşam 21.00'da Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Ahmet Ay, bir kafeteryada yaşanan tartışmanın ardından teyzesi ve kuzenleri ile birlikte kafeden çıktı. Ahmet Ay ve kuzenleri telefonla yüksek sesle ve küfürlü konuşunca aynı sokaktaki bir oto yıkama firması sahibi tarafından uyarıldı.

BABASINI GÖREN GENÇ BIÇAKLA SALDIRDI

Grubu küfürlü konuşmamaları yönünde uyaran oto yıkama sahibi ile yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Babasının darbedildiğini gören 19 yaşındaki Hakan Tan, eline aldığı bıçakla kalabalığın arasına girdi ve 29 yaşındaki Ahmet Ay'ı yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların araya girmesiyle kavgaya karışanlar ayrılırken, sırtına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Ay, yere yığıldı. Kuzenleri, yoldan geçen bir otomobili durdurarak yaralı Ahmet Ay'ı, Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ, POLİS ÖNLEM ALDI

Ahmet Ay'ın ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Ahmet Ay'ın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Olay sonrası polis hastane ve olayın yaşandığı sokakta çevik kuvvet ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yoğun güvenlik tedbiri aldı. Kavga sırasında Ahmet Ay'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Hakan Tan ve kavgaya karışan babası polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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