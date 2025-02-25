Kuğulu Park'ın havuzu dondu
Ankara'da dün gece termometreler eksi 7 dereceyi gördü. Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu
Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.
İHA'nın haberine göre Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.
Soğuk hava nedeniyle kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.
Fotoğraflar: AA