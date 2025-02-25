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        Haberler Gündem Güncel Kuğulu Park'ın havuzu dondu | Son dakika haberleri

        Kuğulu Park'ın havuzu dondu

        Ankara'da dün gece termometreler eksi 7 dereceyi gördü. Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:52
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        Kuğulu Park'ın havuzu dondu
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        Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

        İHA'nın haberine göre Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

        Soğuk hava nedeniyle kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.

        Fotoğraflar: AA

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