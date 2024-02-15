'Küheylan'ı 30 bin kişi seyretti

Peter Shaffer’ın gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı 'Küheylan', 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenmişti.

Türkiye’de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile bir yıl önce sahnelenmeye başlanan 'Küheylan', ikinci sezonunda da kapalı gişe olarak yoluna devam ediyor. 'Küheylan', aldığı ödüller ve 25 oyunda toplamda 30 bin seyirciye ulaşmasıyla da başarısını kanıtladı.

İzleyicinin yoğun ilgisiyle sahnelenmeye devam eden 'Küheylan'ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.

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Tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki 'Alan Strang' (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikâyesini konu aldığı oyun, Barış Erdenk’in rejisiyle sahneleniyor.

Kapalı gişe devam eden 'Küheylan', görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikâyesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla 24 Şubat’ta UNIQ Hall’de tiyatroseverlerle buluşacak.